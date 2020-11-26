Воронеж, 26 ноября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики в 17:10 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

Sergbeer Нововоронежская АЭС

Энергоблок был отключён по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. Причины срабатывания датчика выясняются.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, уточнили на АЭС. В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки №4, №5, и №6.