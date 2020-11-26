Брюссель, 26 ноября, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкционные ограничения в отношении Турции, сообщает 26 ноября пресс-служба организации.

Флаги Турции и ЕС

Санкции предложено ввести за действия Турции в восточной части Средиземного моря.

За принятие резолюции о санкциях проголосовал 631 депутат Европарламента, против этого предложения выступили трое.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единство позиции в отношении незаконных действий Турции и ответить жёсткими санкциями», — отмечено в тексте резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о претензиях Анкары на районы Средиземноморья, где могут располагаться месторождения нефти и газа.