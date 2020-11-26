Подгорица, 26 ноября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. 150 культурных и общественных деятелей Черногории 26 ноября подписали петицию в связи с объявлением нового состава правительства Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Флаг Черногории

«Якобы «экспертное, реформаторское и примирительное» правительство Здравко Кривокапича, которому доверили сформировать кабинет министров Черногории после победы на выборах, является примером беспрецедентного шовинизма, ненависти, отрицания традиционных, культурных и национальных особенностей черногорцев, самой многочисленной национальной общины Черногории», — говорится в петиции.

Составители петиции подчеркнули, что тот факт, что кандидатура Кривокапича была предложена сербской православной церковью, и что ее влияние на формирование правительства обусловлено как личностными решениями в правительстве, так и, как по их словам, открытыми фундаменталистскими взглядами оппозиции, прямо противоречат светскому характеру Черногории.

«Заявление Кривокапича о том, что отношения Сербии и Черногории рассматриваются как отношения двух сербских государств является нападением на концепцию гражданского общества, установленную конституцией Черногории. Выбор кандидатов в министры только из одной религиозной общины и из числа представителей только одного народа указывает на то, что новое правительство подорвёт еще один важный принцип черногорского общества — его мультикультурализм», — говорится в петиции.

Напомним, полный состав нового правительства Черногории будет известен 27 ноября, по словам будущего премьер-министра Здравко Кривокапича.