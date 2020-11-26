Чебоксары, 26 ноября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 26 ноября, школьный автобус с детьми съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате два человека получили ранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Школьный автобус опрокинулся в Чувашии. Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла около 15:50 в Аликовском районе возле деревни Пизенеры, в ДТП попал автобус Таутовской школы имени Б. С. Маркова. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где «лёг на бок».

В момент происшествия в салоне автобуса находились девять школьников и сопровождавший их учитель. В МВД по Чувашии отмечают, что никто серьезно не пострадал, но за медицинской помощью обратились два человека: водитель и педагог.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, что ранее авария, жертвой которой стал ребёнок, произошла в Чувашии 23 ноября в Шемуршинском районе. По данным полиции, при столкновении из салона иномарки вылетел трёхлетний ребёнок, который от полученных травм скончался. Ещё два человека ранены.