Хасавюртовский район, Дагестан, 26 ноября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Глава Хасавюртовского района Дагестана Джамбулат Салавов избран руководителем муниципалитета на третий срок подряд. Его кандидатуру в ходе голосования депутаты местного собрания поддержали единогласно, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе администрации района.

Khasrayon.ru Джамбулат Салавов

В своем выступлении Салавов поблагодарил депутатов за оценку его деятельности и заверил, что направит все свои силы на благо жителей района.

«Ваша единодушная поддержка обязывает меня работать с еще большей настойчивостью над выполнением своих полномочий, и со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие», — прокомментировал он итоги голосования.

Джамбулату Салавову 47 лет. В 2009 году он возглавил Хасавюртовский район в статусе исполняющего обязанности, а в следующем году впервые был избран руководителем муниципалитета. Перед этим он, в частности, был начальником управления образования районной администрации и гендиректором ОАО «Хасавюртовское управление автомобильных дорог».

Читайте также: В Дагестане новый врио премьера уволил помощника и трех советников