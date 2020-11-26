Тамбов, 26 ноября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 26 ноября, открылся IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». В нём участвуют молодые управленцы и политики из 60 регионов России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Молодёжный форум на Тамбовщине

Форум молодых управленцев стартовал с панельной дискуссии «Реализация молодежной политики в условиях пандемии». В торжественной церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«От имени губернатора Александра Никитина я выражаю благодарность тем, кто отважился в это непростое время принять участие в очном форуме. Это важнейшее мероприятие не случайно проходит в Тамбове: недавно наша область принимала «Территорию смыслов», и теперь молодёжная команда страны находится в зале», — сказал Олег Иванов, пожелав участникам мероприятия хорошей работы.

Форум продлится четыре дня. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия. Нововведением на форуме в этом году стало разделение участников не на традиционные два, а на три направления: «Молодежные парламенты», «Молодежные правительства» и «Молодежные избиркомы». Организаторы поясняют, что это позволит сделать акцент на усиление внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны.

Также на форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Его участники смогут выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта.

Отметим, что IV Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Все участники предоставили отрицательный тест на коронавирус. Они обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную дистанцию. На форуме обеспечена термометрия.