Ставрополь, 26 ноября, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Экс-заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев заподозрен в коммерческом подкупе. В отношении бывшего топ-менеджера газовой компании возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

По данным следствия, в октябре текущего года Гриднев получил от одной из организаций 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги ему были переданы за принятие выгодного для этой организации решения о порядке начисления потребления природного газа.

Установлено, что взятка Гридневу была передана через исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова. Против него также возбуждено уголовное дело, ему инкриминируется посредничество в коммерческом подкупе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд топ-менеджеров «Газпром межрегионгаз Ставрополь» были задержаны в рамках громкого уголовного дела в отношении бывшего сенатораРауфа Арашукова и его отцаРауля Арашукова. Так, экс-директор компанииИрина Валешнева обвиняется в участии в преступной группе, которая похитила газ на сумму свыше 30 млрд рублей.