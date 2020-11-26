Оттава, 26 ноября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Компания Exxon Mobil до конца 2021 года планирует уволить до 300 сотрудников филиалов, работающих в Канаде, сообщает 26 ноября пресс-служба компании.

Флаг Канады

Уточняется, что под сокращение попадут подразделения ExxonMobil Business Centre Canada ULC, ExxonMobil Canada Ltd. и Imperial Oil Limited.

Руководство компании заявляет, что такое решение необходимо в «сложившихся рыночных условиях», а также из соображений оптимизации затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Exxon Mobil объявило о намерении сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Европе и порядка 1,9 тыс. сотрудников в США.

Увольнения будут производиться как на добровольной основе, так и принудительно.