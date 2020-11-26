Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга готовятся к предстоящей ликвидации последствий снегопада, который прогнозируется в ночь на пятницу, 27 ноября. Для этого предприятия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга уже перешли на режим повышенной готовности.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

По данным синоптиков, после ожидаемого ночного снегопада высота выпавшего снега может достичь 1,5 см. На дорогах Петербурга возможна гололедица.

Как отметили в комитете по благоустройству, сначала уборочная техника выполнит предупредительную противогололедную обработку дорог. Особое внимание — набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Затем, после прихода снегопада, начнется расчистка улиц и вывоз снега с улиц.

По данным гидрометцентра Петербурга, 27 ноября в городе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что под влиянием тёплой части циклона «Таня» температурный фон в Петербурге на 4−5 градусов превысит климатическую норму.