Центробанк сообщил о восстановлении в России спроса на кредиты
Москва, 26 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. На первоначальном этапе распространения коронавируса в России сократился спрос граждан на кредиты. Такое заключение содержится в обзоре финансовой стабильной Центрального банка (ЦБ) РФ.
Так, по необеспеченным потребительским кредитам количество заявок на получение займа во II квартале снизилось на 14% по сравнению с I кварталом 2020 года. Однако уже в III квартале наблюдалось частичное восстановление спроса.
«Ипотечное кредитование оказалось менее подвержено шокам пандемии, в том числе благодаря своевременному запуску государственной программы по субсидированию процентной ставки до 6,5%. Уже в III квартале 2020 г. ипотека стала локомотивом роста розничного кредитования, чему также способствовал переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике. Рост розничного кредитования