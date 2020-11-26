Москва, 26 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. На первоначальном этапе распространения коронавируса в России сократился спрос граждан на кредиты. Такое заключение содержится в обзоре финансовой стабильной Центрального банка (ЦБ) РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, по необеспеченным потребительским кредитам количество заявок на получение займа во II квартале снизилось на 14% по сравнению с I кварталом 2020 года. Однако уже в III квартале наблюдалось частичное восстановление спроса.