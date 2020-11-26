Москва, 26 ноября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Российскому Министерству обороны передана новая партия основных боевых танков Т-90М «Прорыв», сообщает 26 ноября пресс-служба военного ведомства.

Hargi23 Танк Т-90

«В войска прибыла партия танков Т-90М «Прорыв», оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система, применяемая с комплексом управляемого вооружения, способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра», — указано в сообщении российского Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки танков Т-90М «Прорыв» в российскую армию начались с 3 апреля.

В частности, 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые танки Т-90М «Прорыв» получила Таманская дивизия, дислоцированная в Московской области.

Напомним, главным внешним отличием Т-90М является новый боевой башенный модуль с удлиненной кормовой частью и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем. Кроме того, Т-90М «Прорыв» оборудуются дистанционно управляемой пулеметной установкой на крыше башни.