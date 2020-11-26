Новосибирск, 26 ноября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Проект катка перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (НОВАТ) привлёк внимание телеведущего Ивана Урганта. Спустя год он вновь пошутил про каток пикантной формы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова Проект главного катка у Новосибирского оперного театра

Напомним, что ранее вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фотографию проекта главного катка у НОВАТа — его форма похожа на прошлогоднюю, которая вызвала бурную реакцию.

Читайте также: Власти Новосибирска решили вновь смонтировать «пикантный каток»

Иван Ургант не только пошутил про новосибирский каток, но и спел о нём. Он также задал вопрос, почему летом никто не обращает внимание на такого вида площадь в центре города и все по ней спокойно гуляют, но стоит залить её льдом, как тут же у людей появляются претензии.