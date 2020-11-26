Лондон, 26 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 26 ноября остановилась в одном центе от $49 и в настоящий момент вернулась к $48 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 51 цент (1,05%), до $48,02 за баррель. Диапазон Brent составляет $47,50 — $48,99 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 48 центов (1,05%), до $45,23 за баррель. Диапазон WTI — от $44,74 до $46,09 за баррель.

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