Сити-менеджером Костромы вновь стал Алексей Смирнов
Кострома, 26 ноября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Сити-менеджером Костромы вновь стал Алексей Смирнов. Соответствующее решение на заседании 26 ноября приняли депутаты думы города Костромы, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, на кресло главы костромской администрации претендовали три кандидата — военный историк Михаил Ворошнин, экс-депутат городской думы Андрей Дюков и Алексей Смирнов, управлявший городом с 2018 года.
На заседании думы каждый из претендентов представил свою программу развития города. Экс-глава администрации сконцентрировал внимание на ремонте тепловых сетей и решении проблем общественного транспорта, бывший депутат Дюков выступил за восстановление заброшенных санаториев и пообещал расправиться с очередями в поликлиниках, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Михаил Ворошнин выступил за привлечение дополнительных средств в бюджет с помощью участия города в федеральных конкурсах.
В итоге, 26 из 29 присутствующих на заседании депутатов поддержали Алексея Смирнова, двое парламентариев проголосовали за Михаила Ворошнина, один голос получил Андрей Дюков.
Напомним, ранее костромской политолог Николай Сорокин говорил об отсутствии интриги в выборах сити-менеджера. Объясняя перспективы кандидатов порталу «Региональные комментарии» эксперт сказал, что Смирнова поддерживает большинство депутатов гордумы и областные власти.
По уставу Костромы, принятому в 2010 году, глава города избирается из числа депутатов городской думы и обладает представительскими функциями, а глава администрации (сити-менеджер), отвечающий за хозяйственные дела, выбирается на конкурсной основе. Контракт, заключённый городской администрацией со Смирновым, истечёт через 5 лет.
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