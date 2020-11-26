Киев, 26 ноября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Министерство энергетики Украины уже представило на утверждение правительству концепцию реформирования угольных регионов страны.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Об этом на брифинге 26 ноября сообщил и. о. министра энергетики Юрий Бойко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бойко уверен, что его ведомство разработало «достаточно сбалансированный подход» к решению проблем угольных регионов.

«Реализация этого плана позволит сбалансировано и комплексно решить проблемы, возникающие при закрытии шахт, в том числе ряд социальных проблем, которые возникают в этих регионах», — сказал и. о. министра.

В чем конкретно заключается предложенный план, Бойко не сообщил.

Напомним, что в октябре на тот момент и. о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что у власти нет планов за один-два года все закрыть шахты и распустить людей.

«Все будет происходить таким образом, чтобы учесть все потребности людей, живущих в угольных регионах. Нужно показать людям перспективы, где именно они смогут зарабатывать деньги, чтобы содержать свои семьи», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году на Украине добыто 31,21 млн тонн угля, что на 5,7% меньше плановых показателей. Для сравнения — еще в 2013 году добыча угля на Украине составляла 83,5 млн тонн.

В августе этого года советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин заявил, что в любом случае в течение следующих 15−20 лет угольная отрасль прекратит существование, и станет одной из первых отраслей, которая будет вытеснена развитием возобновляемых источников энергии.