Рязань, 26 ноября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Секретарём Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября избран губернатор Рязанской области Николай Любимов. Его кандидатуру поддержали большинство делегатов третьего этапа конференции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ryazangov.ru Николай Любимов

Губернатор отметил, что «Единая Россия» поддерживает его с первого дня работы в области. Одной из своих задах на посту секретаря регионального отделения партии он видит объединение всех конструктивных сил, и партийных, и общественно-политических.

«Для меня, как губернатора, быть секретарём регионального отделения «Единой России» — это не просто дополнительный статус. Это дополнительная очень серьёзная ответственность, обязательство активно работать в направлениях, указанных «Единой Россией» и ещё один канал прямых коммуникаций с активными жителями региона, нашими однопартийцами, избирателями. Партийные проекты должны продолжать быть ничем иным как проекцией реальных нужд и запросов людей. Уверен, что вместе мы сможем реализовать всё намеченное», — сказал губернатор.

Аркадий Фомин, возглавлявший региональное отделение партии более 12 лет, написал заявление о сложении своих полномочий.