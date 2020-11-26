Калуга, 26 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 144 человек за последние сутки, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 145 подтверждённых случаев.

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 431 человека, 2 тыс. 329 человек находятся на лечении, 12 тыс. 996 человек выздоровели, 106 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (553), в Обнинске (289), в Боровском районе (254) и в Людиновском районе (157).