Кострома, 26 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области бывшая уборщица Марина Удгодская отказалась от участия в выборах депутатов Государственной думы в 2021 году. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Марина Угодская

«Нет, даже такой вариант для себя не рассматриваю. Мне комфортно на своём месте. В поселении полно своих проблем — сейчас бюджет на следующий год делаем, дороги от снега надо будет разгребать зимой, заключать договора — дел много, этим надо заниматься», — сказала Удгодская.

Напомним, после того как Удгодская вступила в должность, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» предложила ей баллотироваться в Госдуму по партийному списку от региона. В партии выразили уверенность, что «в соответствии с нормами морали и справедливости» женщина «вернет простым людям надежду, что жизнь может меняться в лучшую сторону».

До карьерного взлёта Марина Удгодская работала уборщицей в администрации Повалихино. Единственным конкурентом женщины на выборах был прежний глава муниципального образования Николай Локтев. При этом за Удгодскую проголосовали 62% избирателей, а за Локтева — 38%. Победа «Золушки» привлекла внимание СМИ, Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, её историю в качестве примера «социального лифта» глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.

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