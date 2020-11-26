Минск, 26 ноября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 26 ноября в Минске переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с Александром Лукашенко обсуждался широкий спектр вопросов. Речь шла о двусторонних отношениях, а также о сотрудничестве в интеграционных объединениях и со странами Запада, применяющего санкции как к Белоруссии, так и России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лукашенко подтвердил приверженность «курсу на всестороннее укрепление союзнических, стратегических связей во всех областях» с Россией, сообщил Лавров.

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«Говорили и о внешнеполитическом сотрудничестве, о реализации Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020−2021 годы. Она регулярно принимается и одобряется главами государств», — рассказал глава МИД России.

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«Обсуждали деятельность ОДКБ. Через несколько дней пройдет заседание Совета министров иностранных дел, затем заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств. Россия на данном этапе председательствует в ОДКБ. Завершаем его на этом саммите, — продолжил Лавров. — Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Высоко ценим инициативы и действия, предпринимаемые на этом посту Минском для продвижения нашей многосторонней интеграции. Следующим этапом будет председательство Республики Беларусь в СНГ. Обменялись мнениями о приоритетах, которые будут продвигаться нашими друзьями».

Кроме того, Лукашенко и Лавров обсудили отношения с Западом, в частности — с НАТО, Евросоюзом и США.

Глава российской дипломатии при этом отметил: «Видим, прямо скажем, враждебное отношение к России и Республике Беларусь. Фиксируем попытки активно влиять на внутренние процессы. Западные лидеры этого особо и не скрывают. Принимаются документы о продвижении демократии: существует подобный и по России. Сейчас в Конгрессе США внесли такой же документ по Республике Беларусь. Воспринимаем это спокойно. У нас Союзное государство. Нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств».