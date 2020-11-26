МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Московском регионе
Красногорск, 26 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Мокрый снег и гололедица ожидаются в ближайшие часы в отдельных районах Московской области. Соответствующее предупреждение распространила 26 ноября пресс-служба регионального управления МЧС России.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
«В ближайшие один-два часа 26 ноября до 1:00 27 ноября местами ожидаются снег, мокрый снег, в отдельных районах гололёд, отложение мокрого снега, гололедица», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.