Варшава, 27 ноября, 2020, 03:06 — ИА Регнум. Польша и Венгрия подтвердили готовность наложить вето на проекты бюджетов Евросоюза, если останется в силе механизм распределения грантов ЕС по принципу «верховенства права». Почему такая яростная борьба развернулась вокруг этого вопроса и чего добивается Варшава, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению, представленному в польских СМИ, нельзя давать спуску Еврокомиссии, которую никто не избирал и которая будет «произвольно лишать средств государства — члены ЕС». Варшава не желает идти на поводу у евросоюзовских бюрократов, давно прицеливающихся внедрить в польское общественное сознание побольше европейских ценностей.

При этом попытки убедить Польшу «продать» свою самобытность в рамках ЕС за спокойное течение грантов не прекращаются, и следующий раунд переговоров может состояться в ходе саммита Евросоюза, намеченного на 9−10 декабря. Но если уговоры не помогут, в ход могут быть пущены более сильные средства. Читайте статью Станислава Стремидловского «И один в поле воин: Варшава держит за нос Германию и весь ЕС».