Красногорск, 26 ноября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Из-за ухудшения погодных условий в Подмосковье дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вывозит снег

«В Московской области в ближайшие несколько часов ожидаются ветер до 10 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь — синоптики прогнозируют циклон «Таня». Он принесет потепление до +3 градусов. Но после осадков возможна гололедица», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости на дороги Подмосковья будет выведена спецтехника для предотвращения появления наледи на проезжей части.