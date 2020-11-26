Воронеж, 26 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Ещё 323 случая заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 26 ноября. Сутками ранее сообщалось о 321 новом пациенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавирусом за весь период пандемии составляет 33 117 человек. Выздоровели 31 256 человек, за сутки выписаны 268 пациентов.

Скончались за весь период пандемии 809 воронежцев, 24 пациента внесены в статистику смертности за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава облздрава Александр Щукин ранее заявил о сокращении числа коек для лечения пациентов с коронавирусом в связи со снижением числа госпитализаций.