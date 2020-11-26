Мурманск, 26 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В Мурманской области загруженность коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 88%. Об этом на заседании регионального парламента заявил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Больничная палата

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По его словам, в регионе развернуты более 1400 специализированных коек, из них 721 — с кислородом, 126 мест — с возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным чиновника, более 80% ковидных пациентов переносят болезнь в легкой форме, около 17% находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за минувшие сутки скончались 8 пациентов с COVID-19.