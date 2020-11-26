Москва, 26 ноября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Если мировая экономика покажет опережающую динамику, то и у России есть шансы вернуться на уровень начала 2020 года раньше, чем к середине 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Так он прокомментировал мнение главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что полное восстановление экономики России произойдёт к середине 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Строить прогнозы сейчас довольно сложно. Многие, в том числе международные, организации, которые выпускают прогнозы по динамике восстановления экономики, в последние месяцы довольно регулярно пересматривают свои цифры. Банк России — не исключение, — сказал Ениколопов. — Тем не менее, последний прогноз Эльвиры Набиуллиной выглядит умеренно оптимистичным. Мы до сих пор плохо знаем, как будет развиваться пандемия коронавируса в ближайшие месяцы. Но если мы будем исходить из того, что ситуация останется под контролем, то озвученные председателем российского Центробанка цифры выглядят вполне разумными».

При этом ректор РЭШ подчеркнул, что оживление российской экономики может ускориться, если восстановление мирового спроса произойдет быстрее, чем ожидается в настоящее время.

«Россия очень сильно зависит от экспорта, прежде всего углеводородов и других ресурсов, — сказал Ениколопов. — Сложно ожидать, что наша экономика ускорит рост благодаря каким-то внутренним факторам. Однако если мировая экономика покажет опережающую динамику, то и у России есть шансы вернуться на уровень начала 2020 года раньше, чем к середине 2022 года».

Такой сценарий, по его мнению, в целом возможен, особенно если выпуск вакцины от COVID-19 и масштабная вакцинация населения позволят поставить под контроль распространение болезни и снять царящую сейчас в экономике неопределенность.

«Именно эта неопределенность сегодня не дает бизнесу развиваться гораздо быстрее», — подытожил Ениколопов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что наступающий 2021 год должен стать переломным и обеспечить переход экономик большинства стран в стадию восстановления, а с учетом низкой базы 2020 года эти показатели будут неординарно большими, но это всего лишь статистика.