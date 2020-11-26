Челябинск, 26 ноября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Челябинске один из бизнесменов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Он не уплатил их со сделок по продаже и с арендных платежей, сообщает региональное управление СКР.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Речь идёт о сумме более 5,2 млн рублей. Сейчас идут следственные действия. Предстоит установить, какой именно долг возник у предпринимателя перед бюджетом.

Также СКР собирается выяснить причины, способствовавшие такому преступлению. Для их устранения, а также для профилактики подобных деяний планируется внести представление.