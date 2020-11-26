Буэнос-Айрес, 26 ноября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Смерть бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны могла наступить из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. С таким предположение выступил адвокат Марадоны Матиас Морла.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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«Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом, — написал правозащитник в Twitter . — Это нельзя оставлять незамеченным».

Морла добавил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти бывшего футболиста «со всеми вытекающими последствиями».

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Он добавил, что в составленном прокуратурой отчёте говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

Как сообщало ИА REGNUM, Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В Аргентине объявили трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста. Согласно выводу, содержащемуся в отчёте, составленном после вскрытия умершего, причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отёк легких.