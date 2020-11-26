В Калуге состоялся туристический форум
Калуга, 26 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в работе туристического форума, организованного Городской управой и министерством экономического развития Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на форум приглашены известные журналисты, дизайнеры, эксперты в области туризма, тревел-блогеры, руководители музеев, известные туроператоры ЦФО, представители гостиничного и ресторанного бизнеса.
Обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, способы привлечения туристических потоков, создания туристических продуктов и брендов, повышения туристической привлекательности и конкурентоспособности городов.
Глава города отметил, что Калужская область уникальна богатой историей, сохранившимися памятниками архитектуры, особыми местами, в которых действительно хочется побывать. Калуга ассоциируется с космонавтикой, здесь жил и работал К.Э.Циолковский. В этом году она станет «Новогодней столицей», в следующем — калужане отметят 60-летний юбилей полета в космос и 650-летие города.
Глава городского самоуправления оценил VR-фильм «Полёт над Калугой», также участников ждали круглые столы, пленарные заседания, посещение выставки-ярмарки «Калужское гостеприимство» и панельная сессия в музее «Бузеон».