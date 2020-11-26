Чебоксары, 26 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В столицу Чувашии прибыли первые троллейбусы, ранее списанные властями Москвы. В настоящее время поступило три единицы транспорта, ожидается ещё пять. Об этом сообщил на своей странице в «Инстаграмме» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Cap.ru Старый троллейбус из Москвы

По его словам, первые три списанных троллейбуса «вместимостью до 100 человек» безвозмездно переданы из Москвы. Они оборудованы выдвижной подножкой и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках.

«В рейс они выйдут после необходимой подготовки. Ожидаем поставку ещё пяти троллейбусов», — сказал Алексей Ладыков.

Транспорт передаётся МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и будет курсировать на восьми маршрутах: №№ 1, 3, 4, 14, 17, 18, 21, 22.

Cap.ru В салоне списанного московского троллейбуса

Напомним, Чувашия получила 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 68 новых троллейбусов. Они должны быть поставлены до 15 декабря 2020 года. Всего будет приобретено 220 троллейбусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Чебоксар не исключили увеличение платы за проезд в общественном транспорте с нового года. Чиновники ссылаются на пандемию коронавируса и убыточность перевозок, а троллейбусное управление в очередной раз грозит банкротством.

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