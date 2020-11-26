Москва, 26 ноября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России намерено отменить требование о прохождении тестирования на COVID-19 за семь дней до госпитализации, заявил 26 ноября замглавы ведомства Евгений Камкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа… — требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней», — сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Камкин уточнил, что в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения России об изменении правил лечения COVID-19 на дому.

Ранее пациентов с COVID-19 оставляли дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, но при этом совершенно не брались в расчет бытовые условия.

Теперь же лечиться от COVID-19 дома можно, если у пациента есть отдельная комната и будут соблюдаться все предписания врача. Тех пациентов с COVID-19, которые проживают в коммунальных квартирах и общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, будут однозначно отправлять в больницы.