Москва, 26 ноября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В национальный проект «Туризм и гостеприимство» включены брендовые маршруты трёх регионов России — Карелии, Самарской и Кемеровской областей. Их поддержал Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму при Ростуризме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Svetlana Makarova Водопад Кивач

Читайте также: Путин одобрил разработку нацпроекта в сфере туризма

На маршруте «Жигулевские выходные» туристы увидят главные достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани и природного парка «Самарская Лука». В маршрут «Гран-тур Вся Карелия» войдут для осмотра горный парк «Рускеала», водопад «Кивач» и вотчина Карельского деда Мороза.

Круглогодичный четырехдневный маршрут «Кузбасс — огонь в сердце» объединить два главных города Кузбасса — Кемерово и Новокузнецк, а также горнолыжный курорт «Шерегеш» (всего 50 объектов). Новые брендовые маршруты получат поддержку Ростуризма в части продвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Подробнее: Новый нацпроект по внутреннему туризму. Комментарий представителя отрасли