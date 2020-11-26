Москва, 26 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Головной фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» произвёл стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря. Об этом 26 ноября сообщило Минобороны РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

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Уточняется, что стрельбы были произведены «по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря» на расстоянии 450 км. В ведомстве добавили, что ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

«Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», — заявили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» были выполнены в начале октября 2020 года.

Напомним, испытания «Циркона», который будет иметь скорость девять Махов, что в девять раз превышает скорость звука, начались в декабре 2019 года и проводились с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».