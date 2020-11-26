Ярославль, 26 ноября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Завершен крупный пласт работ в рамках реконструкции 2-й очереди очистных сооружений канализации АО «Ярославльводоканал». Об этом корреспонденту ИА сообщили на предприятии.

«Ярославльводоканал» Очистные сооружения

Работы полностью проводятся за счёт собственных средств «Ярославльводоканала». Очистные сооружения не ремонтировались с 1970-х годов. Современные условия, в которых приходится очищать агрессивные смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, требуют модернизации оборудования.

В сутки очистные сооружения канализации обрабатывают около 220 тысяч кубометров сточных вод. Обработкой сточных вод занимаются три очереди очистных сооружений канализации. Сейчас на реконструкции 2-я очередь. В работе 1-я и 3-я очереди, которые полностью справляются со своей задачей.

Сначала стоки попадают в приемную камеру, где уже заменены бетонные конструкции, вместо стальных трубопроводов установлено оборудование из пластика, чтобы избежать коррозии и продлить сроки эксплуатации.

Из приемной камеры стоки попадают в здание решёток, где происходит очистка от мусора. Произведен ремонт самого здания, заменены системы отопления и вентиляции, установлено оборудование из нержавеющих материалов. После этого сточные воды распределяются на песколовки и транспортируются по лотку Паршаля на биологическую очистку. Песколовки и лоток Паршаля также были обновлены и модернизированы.

«Для качественной биологической очистки сточных вод в рамках реконструкции третьей очереди очистных сооружений в 2014—2015 гг. была построена установка по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. В ближайших планах предприятия — строительство еще одной установки УФО. Ультрафиолетовое обеззараживание убивает бактерии, микробы и вирусы», — отметила главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

Полное завершение работ по реконструкции 2-й очереди очистных сооружений канализации запланировано на начало 2023 года.

Сточные воды всего города Ярославля проходят через очистные сооружения канализации АО «Ярославльводоканал». Реконструкция позволит модернизировать процесс очистки и улучшит качество воды, попадающей в Волгу. Это благоприятно скажется на экологической обстановке региона.