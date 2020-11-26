Петрозаводск, 6 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Пряжинском районе Карелии будут судить лесничего Паннильского участкового лесничества Марину Егорову. Ее обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ: мошенничестве, получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорный орган уже утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год женщина похитила более 194 тысяч рублей. Используя свое служебное положение, Егорова фиктивно устроила своего сына на должность инспектора лесничества, а его зарплату забирала себе.

Кроме того, считает гособвинение, Егорова получила от одной из лесозаготовительных фирм, работающих в Карелии, взятку в размере свыше 1,7 миллиона рублей. За это она закрывала глаза на нарушения заготовителей, составляла лесные декларации с заведомо ложными сведениями, а также подтвердила выполнение несуществующих работ. В результате незаконных действий арендная плата за пользование участком для этой частной компании была занижена на 18 миллионов рублей с лишним.

Также Егорова договорилась «поработать» с другим лесозаготовительным предприятием и успела забрать половину взятки — 110 тысяч рублей. На имущество обвиняемой наложен арест, уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд.