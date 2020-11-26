Красногорск, 26 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. С начала 2020 года в Подмосковье свыше 1,7 тысяч детей-сирот обрели семью. Об этом сообщает министерство образования Московской области.

Пабло Пикассо. Мать и дитя на берегу. 1902 (фрагмент)

«С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1720 детей-сирот», — сообщила глава регионального Минобра Ирина Каклюгина.

Всего же в области насчитывается более четырех тысяч приемных семей. В то же время в Подмосковье проживает почти 24,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая их часть — около 15,5 тысяч детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Помимо этого примерно восемь тысяч детей проживают в семьях усыновителей.