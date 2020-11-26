Москва, 26 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Опровержение наличия в материалах дела о крушении 10 апреля 2010 года под Смоленском правительственного самолёта Польши Ту-154М записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских со стороны Национальной прокуратуры Польши вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

»Пьяные пшеки-генералы угробили самолёт. Пора уже забыть про этот прискорбный эпизод и жить дальше. Но, увы, не могут, боятся потерять популярную национальную забаву», — пишет «Антон СПб».

Ряд комментаторов пришли к выводу, что расследование данного крушения уже на протяжении десяти лет говорит о заинтересованности Польши в том, чтобы постоянно обвинять Россию в причастности к этой трагедии.

«10,5 лет мусолят поляки эту тему! Доколе долбить будут нашу страну в том, в чём мы не виноваты? Не пора бы им захлопнуть свои рты?» — задаётся вопросом пользователь «М».

Некоторые пользователи считают, что националистическая часть Польши крайне рада тому, что данное крушение произошло на территории Российской Федерации. Вне зависимости от того, кто виноват в трагедии, заинтересованные лица продолжат бить по России, считают граждане.

«Может спорную и неприятную вещь скажу, но то, что эта катастрофа произошла именно в России, это огромный подарок для всех польских националистов русофобов. Такой прекрасный повод лишний раз Россию обвинить, унизить, испачкать! Если бы эта трагедия случилась в другой стране, уже давно никто бы не вспоминал погибшего Качиньского. Произойди это в США, может даже поляки сами извинились перед американцами, за неудобства. Нам россиянам очень не повезло с этим крушением!» — считает пользователь Shootnik.

Граждане предостерегли руководство России от того, чтобы выдать обломки лайнера польской стороне. Комментаторы считают, что это приведёт к тому, что Польша использует данный ход и сфальсифицирует данные.

«Хотят сорвать большой куш. Обломки нельзя давать, следствие проводить на территории России и в присутствии наших специалистов. Они что угодно могут подставить, аферисты еще т. е. Все должно происходить под неусыпным нашим контролем», — написал пользователь optimistkarus.

Напомним, 25 ноября прокуратура Польши опровергла наличие записи разговора Качиньских перед крушением Ту-154М.