Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Глава Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев покидает свой пост. Об этом Астраханцев заявил на заседании Переславской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Астраханцев

Причиной такого решения Астраханцев назвал «семейные обстоятельства». Разговоры об отставке главы идут уже около месяца, но ранее в администрации такую вероятность опровергали.

Отставку должны утвердить депутаты городской думы.