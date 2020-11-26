Москва, 26 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Многие элементы Международной космической станции (МКС) после 2025 года начнут выходить из строя. Об этом 26 ноября заявил руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу, его слова приводит портал «Научная Россия».

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По словам Соловьева, уже в настоящее время на МКС существует ряд элементов, в серьезной степени затронутых повреждениями и выходящих из эксплуатации. Многие из которых нельзя заменить.

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — заявил он.

Кроме того, первый заместитель генконструктора указал, что дальнейшие затраты на эксплуатацию оцениваются РКК «Энергия» в 10−15 млрд рублей, и в корпорации считают, что они «слишком велики».

«Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — добавил Соловьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский лунный зонд «Чанъэ-5» успешно провел вторую коррекцию орбиты на пути к естественному спутнику Земли.