Москва, 26 ноября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Официальный представитель компании BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 56 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Росстандарта.

StockSnap Руль автомобиля BMW

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок BMW X5M (серия F95), X6M (серия F96), X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07), произведенные в июне 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неправильно выполненное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги из-за ошибки в процессе сварки. Неправильное приваривание может привести к полному отделению кронштейна резинометаллического шарнира тяги, из-за чего в результате потери управляемости колес может возникнуть неуправляемая дорожная ситуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобилях, которые попадают под действие отзывной кампании, будет выполнена замена переднего подрамника.

Ранее в России была объявлена отзывная кампания 216 автомобилей BMW из-за проблем с подвеской.

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