Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославской области городская дума Переславля-Залесского не стала рассматривать новый Генеральный план городского округа, вызвавший много скандалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

Принятие Генплана ожидалось 26 ноября на заседании думы. Однако этот вопрос не был включён в повестку дня. В ситуацию вмешался губернатор области Дмитрий Миронов — рассказал председатель думы Сергей Корниенко.

«Губернатором Ярославской области Мироновым Дмитрием Юрьевичем сделаны свои выводы, и мы это слышали. Но кроме выводов даны и рекомендации по принятии Генерального плана. На сегодняшний день не рекомендуется рассматривать вопрос утверждения Генерального плана на сегодняшнем заседании городской думы в частности, с учетом мнения депутатов Переславской городской думы и жителей городского округа Переславль-Залесский. Субъекту правотворческой инициативы поручено еще раз проработать те вопросы, по которым было несогласие гражданского общества и те замечания, которые были высказаны органами, которые дают оценку этого документа», — сказал Сергей Корниенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM свое несогласие с Генпланом высказали жители ряда населенных пунктов и общественники. Самым больным вопросом стала возможность застройки берегов Плещеева озера.

Губернатор не в первый раз вмешивается в дела Переславля. Так только после личного участия Дмитрия Миронова был остановлен перевод более 100 домов в новые управляющие компании по сфальсифицированным документам в 2019 году.