Принятие Генплана Переславля остановил губернатор Ярославской области
Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославской области городская дума Переславля-Залесского не стала рассматривать новый Генеральный план городского округа, вызвавший много скандалов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Принятие Генплана ожидалось 26 ноября на заседании думы. Однако этот вопрос не был включён в повестку дня. В ситуацию вмешался губернатор области Дмитрий Миронов — рассказал председатель думы Сергей Корниенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM свое несогласие с Генпланом высказали жители ряда населенных пунктов и общественники. Самым больным вопросом стала возможность застройки берегов Плещеева озера.
Губернатор не в первый раз вмешивается в дела Переславля. Так только после личного участия Дмитрия Миронова был остановлен перевод более 100 домов в новые управляющие компании по сфальсифицированным документам в 2019 году.