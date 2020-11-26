Минск, 26 ноября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Санкционный список, в который включен ряд официальных украинских лиц, подготовили белорусские власти. Об этом 26 ноября сообщил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей после совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины», — заявил он.

Также глава МИД Белоруссии указал, что в Минске будут следить за дальнейшим развитием событий, и подчеркнул, что ни одно из действий Украины, которое направлено против белорусского государства, не будет оставлено без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что если Совет Европы будет в одностороннем порядке принимать программы сотрудничества с Белоруссией без участия официального Минска, то власти Белоруссии прекратят сотрудничество с этой организацией.