Москва, 26 ноября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Если экономика РФ восстановится к середине 2022 года, то это произойдет не благодаря усилиям властей, а из-за мировой конъюнктуры, в фарватере которой двигается РФ и даже не пытается предложить собственную повестку создания внутрироссийских драйверов роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что полное восстановление экономики России произойдёт к середине 2022 года.

Альберт Анкер. Гадалка. 1880

«Прогноз Набиуллиной ситуативен. Если под восстановлением понимать переход к экономическому росту, то середина 2022 года — это пессимистический прогноз, а если речь идет о восстановлении к уровню конца 2019 года, то мы еще не нащупали дно текущего кризиса, чтобы иметь основания рассуждать об объемах падения и темпах роста в ближайший 2021 год, — сказал Ордов. — Многое зависит от действий ЦБ РФ. Мы видим, как он активно включился в финансовую схему финансирования дефицита бюджета, обеспечивая процесс денежной эмиссии. Но за 2022 годом наступит 2023-й. Восстановление экономики — это не самоцель, но даже механизм достижения этой цели больше похож на макроэкономическое гадание».

Как пояснил Ордов, пересмотр системы расчета прожиточного минимума, МРОТ, системы оплата труда и прочее больше походят на желание обустроиться в новой нормальности или ненормальности, чем на попытки ее изменить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, докризисного уровня экономика достигнет к середине 2022 года.