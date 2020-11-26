Москва, 26 ноября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Программа, представленная министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на заседании Комитета министров Совета Европы, подрывает доверие между государствами. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это не большой секрет — Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяц в политизированном ключе», — заявил Лавров.

Лавров напомнил слова Мааса о том, что принципы Совета Европы должны навязываться через соответствующие инструменты — в том числе и тем странам, которые в Совет Европы не входят.

«Председатель по определению должен опираться на те направления своей будущей работы, которые обещают продвигать такое единство, а не вносить конфронтацию в работу этой уважаемой структуры», — указал министр.