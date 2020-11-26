Ярославль, 26 ноября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Ярославском промышленно-экономическом колледже торжественно открылся Центр профессиональных квалификаций (ЯНОС-центр). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Открытие Центр профессиональных квалификаций

Новый образовательный центр создан с целью повышения качества подготовки кадров для крупнейшего предприятия региона — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Центр займёт свое место в единой системе целевой подготовки кадров «школа — колледж/вуз — предприятие», успешно реализуемой ЯНОСом при поддержке департамента образования и правительства Ярославской области.

«Славнефть-ЯНОС» Открытие Центра профессиональных квалификаций

Ранее по инициативе предприятия были открыты специализированный инженерный «ЯНОС-класс» в лицее № 86 и образовательный центр «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете. Центр профессиональных квалификаций ЯПЭК предоставит дополнительные возможности для практикоориентированного обучения как студентов колледжа, так и учеников инженерных «ЯНОС-классов».

"Кроме того, Центр профессиональных квалификаций станет ещё одной площадкой для региональных соревнований WorldSkills, которые мы проводим в рамках нацпроекта «Образование», — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — ЯНОС-Центр соответствует всем современным требованиям и позволит организовать чемпионаты молодых профессионалов по новым компетенциям «Аппаратчик химических технологий» и «Переработка нефти и газа». Также в ЯНОС-центре смогут заниматься специалисты предприятия — повышать квалификацию, проходить профессиональную подготовку и переподготовку, готовиться к корпоративным соревнованиям по профессиональному мастерству».

На площади более 200 квадратных метров прошел масштабный ремонт, оборудованы профильные тематические зоны и лаборатории для исследования процессов нефтепереработки: определения давления насыщенных паров нефтепродуктов, температуры вспышки в открытом и закрытом тиглях, изучения процессов разгонки нефти, ректификации нефти и др.

«Славнефть-ЯНОС» Центр профессиональных квалификаций

Учебные аудитории оснащены современным оборудованием, идентичным применяемому на ЯНОСе. Кроме того, созданы специальные рабочие места оператора технологической установки с возможностью моделирования технологических процессов. В ЯНОС-центре также созданы все условия для проведения демонстрационного экзамена выпускников специальности «Переработка нефти и газа».

«Ярославский промышленно-экономический колледж — одно из базовых учебных заведений, которые составляют систему целевой подготовки кадров для нашего завода. Более 800 выпускников колледжа сегодня работают на ЯНОСе, в том числе руководителями различных подразделений. Новый Центр профессиональных квалификаций — это очередной этап нашего сотрудничества в повышении качества подготовки кадров. Мы хотим, чтобы выпускник колледжа был максимально подготовлен к самостоятельной работе, обладал навыками работы на современном оборудовании, владел программами управления производством. И намерены и в дальнейшем поддерживать развитие дуального, инновационного образования, отвечающего потребностям реального производства», — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Открытие Центра профессиональных квалификаций в области химической и нефтехимической промышленности приурочено к юбилею ЯПЭК, отмечающего 26 ноября свое 120-летие. Основателем колледжа считается Николай Петрович Пастухов — крупный ярославский промышленник и меценат ХIX века.