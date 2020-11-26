В Ярославле открылся Центр профессиональных квалификаций
Ярославль, 26 ноября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Ярославском промышленно-экономическом колледже торжественно открылся Центр профессиональных квалификаций (ЯНОС-центр). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Новый образовательный центр создан с целью повышения качества подготовки кадров для крупнейшего предприятия региона — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Центр займёт свое место в единой системе целевой подготовки кадров «школа — колледж/вуз — предприятие», успешно реализуемой ЯНОСом при поддержке департамента образования и правительства Ярославской области.
Ранее по инициативе предприятия были открыты специализированный инженерный «ЯНОС-класс» в лицее № 86 и образовательный центр «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете. Центр профессиональных квалификаций ЯПЭК предоставит дополнительные возможности для практикоориентированного обучения как студентов колледжа, так и учеников инженерных «ЯНОС-классов».
На площади более 200 квадратных метров прошел масштабный ремонт, оборудованы профильные тематические зоны и лаборатории для исследования процессов нефтепереработки: определения давления насыщенных паров нефтепродуктов, температуры вспышки в открытом и закрытом тиглях, изучения процессов разгонки нефти, ректификации нефти и др.
Учебные аудитории оснащены современным оборудованием, идентичным применяемому на ЯНОСе. Кроме того, созданы специальные рабочие места оператора технологической установки с возможностью моделирования технологических процессов. В ЯНОС-центре также созданы все условия для проведения демонстрационного экзамена выпускников специальности «Переработка нефти и газа».
Открытие Центра профессиональных квалификаций в области химической и нефтехимической промышленности приурочено к юбилею ЯПЭК, отмечающего 26 ноября свое 120-летие. Основателем колледжа считается Николай Петрович Пастухов — крупный ярославский промышленник и меценат ХIX века.