Алтайский край, 17 января, 2011, 12:56 — ИА Регнум. В 2010 году в Алтайском крае в приемные семьи был устроен 1651 ребенок. Об этом сообщили ИА REGNUM в краевом управлении по образованию и делам молодежи.

Усыновлению детей способствовала в том числе и работа краевой передвижной фотовыставке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Я ищу маму", которая посещала районы края.

В управлении отмечают, что семьи, взявшие на попечение детей, получают обязательную материальную поддержку. В минувшем году таким семьям было выплачено 13 млн. 148 тысяч рублей. Правом на получение единовременного пособия воспользовались 785 граждан, принявших на воспитание 1036 детей.

С января 2011 года денежные выплаты увеличены. На сегодня размер единовременного пособия составляет 11 тысяч 703 рубля с учетом районного коэффициента.