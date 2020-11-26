Москва, 26 ноября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Как долго продлится эпидемия в России, никто не знает. Точного ответа нет и у ведущих стран мировой экономики. Большое значение сыграет проведение успешной вакцинации, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль

«Именно вакцина даст надежду малому и среднему бизнесу на выздоровление и повысит деловую активность в целом. Но сегодня и в Москве, и в российских регионах ситуация с коронавирусом остается очень опасной.

Количество новых заболеваний в столице сегодня превысило 6000 случаев, динамика заболеваний говорит о том, что в России уже в начале декабря будет выявлено 2,2 млн случаев заражения пандемией.

Новый виток событий показывает, что не следовало открывать границы для российских туристов в конце лета. Лоббизм со стороны туристической отрасли и авиаперевозчиков сегодня неприемлем.

Ограничительные меры со стороны московского руководства в этой ситуации логичные и системные. Бизнес, особенно высокотехнологичный, должен услышать мнение властей и по максимуму направить сотрудников в режим «удалёнки».

Думаю, было бы логично в этот режим перевести и все образовательные учреждения столицы, включая процесс обучения в младших классах.

Не повезло тем, кто работает в индустрии питания, развлечений и туризма. Почти половина компаний из этого бизнеса уже не вернётся на рынок в будущем году.

Да и финансовое поведение граждан, особенно среднего класса, даже в крупных благополучных городах страны очень изменилось.

Здесь победили минимализм и скромность. Люди больше сберегают и скромно тратят. До лучших времен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 15 января 2021 года.