Москва, 26 ноября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Сокращение доходов у части жителей России на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

«Что касается увязывания этого [сокращения доходов] с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы и насколько это всё взаимосвязано», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал данные о том, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба, что может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.

Он добавил, что президент России Владимир Путин и правительство работают над тем, чтобы минимизировать имеющиеся негативные последствия кризиса, вызванного пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, как следует из прогноза аналитической компании BusinesStat, впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба, которые в натуральном выражении по итогам текущего года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн.

В то же время указывается, что такой рост стал возможен из-за падения доходов населения России, так как рост потребления наблюдается в продуктах низкого ценового сегмента.

Читайте также: Экономист рассказал, почему жители России стали есть больше хлеба