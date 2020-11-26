Москва, 26 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. К концу 2020 года на ускоренное восстановление могут рассчитывать экономики тех стран, у которых в структуре формирования ВВП преобладает производственная составляющая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая пандемия

«Рассчитывать на равномерный выход из кризиса экономик всех стран не приходится. Ведь в наибольшей степени пострадал сегмент услуг. Соответственно, рассчитывать на ускоренное восстановление к концу наступающего года могут экономики тех стран, где в структуре формирования ВВП преобладает производственная составляющая. К таким странам можно отнести прежде всего Китай, Германию, Великобританию и Японию, — сказал Чередниченко. — Восстановление экономики США теоретически также может произойти опережающими темпами, однако давление пандемии на эту страну настолько велико в настоящее время, что формировать прогнозы сейчас достаточно затруднительно».

Что касается России, то, как полагает эксперт, ее экономику также можно отнести к числу потенциальных лидеров восстановления.

«Глубина падения второй волны не превысила значения 3,6%, в структуре выпуска преобладает производственная составляющая, а точечные меры поддержки со стороны государства позволили избежать коллапса в ходе весенне-летнего локдауна», — пояснил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал о том, как быстро будет идти восстановление мировой экономики.