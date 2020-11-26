Москва, 26 ноября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о хранении агрохимикатов в границах водоохранных зон в портах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября. Закон позволит разгрузить порты Прибалтики, отмечают в комитете Госдумы по транспорту.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

«Прибалтийские порты работают на отгрузку; 5,5 млн тонн идут из портов, которые находятся в городской черте Прибалтики», — сказал глава комитета Евгений Москвичёв («Единая Россия»), отметив, что эти порты принадлежат российским бизнесменам.

Развивать инфраструктуру планируется в Усть-Луге (Ленинградская область) и Калининградской области, уточнил он.

«Выиграют бюджеты 11 субъектов РФ, по нашим подсчетам это будет не меньше 10 млрд долларов», — добавил депутат, отвечая на вопросы спикера Госдумы Вячеслава Володин.

Разрешается в границах водоохранных зон хранение агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос, то есть хранить агрохимикаты разрешается на расстоянии 50 метров от воды, а не 500, как сейчас.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускается при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов, следует из поправок.

Кроме того, разрешается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

«Надо давно было позакрывать там все эти перевалочные пункты и вернуть на территорию России, при соблюдении экологического законодательства, тех требований, при создании современной инфраструктуры», — заявил Володин.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. В июле было принято решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта, разрешающего хранение агрохимикатов в портах в 50 метрах от морей с участием представителей ФСБ и структур, отвечающих за экономическую безопасность.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил о взрыве агрохимикатов в Бейруте и о последствиях этого взрыва.