Москва, 26 ноября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отношения Белоруссии и России необходимо усилить, интенсифицировать, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили свою точку зрения 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

»Я за интеграцию и более близкие отношения с Белоруссией, но этот персонаж — ложка дёгтя или другого вещества, тоже коричневого и пахучего в бочке с мёдом», — пишет пользователь Александр.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Белоруссии попросту не с кем больше усиливать свои отношения. Кроме России у республики не осталось достойных союзников, считают пользователи сети.

«Хорошие отношения России с Белоруссией и не давали сбоя со времён распада СССР, нужно только пересмотреть цены на товары, продукты и сырьё между нашими странами, желательно бы они не отличались и были аналогичными как у себя внутри России, всё же у Белоруссии из-за санкций лучшего союзника России — нет альтернатив», — считает Игорь К.

Некоторые пользователи припомнили Лукашенко его недавнюю неоднозначную политику по отношению к Российской Федерации. После возникновения массовых протестов в Белоруссии, считают граждане, у президента республики просто не осталось иных вариантов, как стремиться к России.

«Тоже любитель переобуться на ходу. Что-то когда санкционными товарами нас заваливали, как с Порошенко обнимался, как от российского газа и нефти отказывался в пользу США, об этом почему-то быстро забыл», — написал Ринат С.

Нашлись и те, кто призвал руководство России не сажать Белоруссию на шею экономики Российской Федерации. Если республика сама хочет установить тесные взаимовыгодные отношения с нашим государством, то необязательно при этом её спонсировать, уверены граждане.

«Улучшать отношения, дружить, обниматься — можно. Продолжать на халяву закидывать нэзалэжную РБ российскими деньгами и льготами — не надо. Дружба должна быть безвозмездной и искренней, либо пусть чешет за донатами к любимым США. Всё элементарно», — поделился своим мнением Илья В.

Напомним, 26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что отношения Белоруссии и России необходимо усилить, интенсифицировать.